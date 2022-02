Rutte denkt anders over terughalen Daesh-vrouwen, veiligheid voorop

Premier Mark Rutte is anders gaan denken over het ophalen van Daesh-vrouwen uit kampen in Syrië om ze in Nederland te kunnen berechten.

Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat voor hem voorop staat het land veilig te houden. Hij vindt het gevaar voor Nederland groter als de vrouwen hun vervolging ontlopen en later alsnog hierheen komen en er niets meer tegen ze valt te doen.

Deze week zijn opnieuw meerdere vrouwen en hun kinderen teruggebracht, nadat de rechter eerder had bepaald dat de rechtsvervolging van de Syriëgangers zou vervallen als ze niet tijdig voor de rechter worden gebracht. Rutte weet niet of er nog meer vrouwen worden opgehaald, omdat dit afhangt van de beslissing van de rechter in hun afzonderlijke zaken.

Rutte en zijn VVD hebben altijd gezegd dat ze willen dat Syriëgangers in de regio berecht moeten worden. In de praktijk lukt dat niet, omdat daar geen of te weinig goede rechtbanken zijn. "Mijn denken is daar verschoven, heel eerlijk. Het is een weging tussen twee kwaden. Ik dacht dat je een risico neemt om ze op te halen, maar ik vind het gevaar voor Nederland groter als zij worden ontslagen van rechtsvervolging en naar Nederland terugkomen." In de door Koerden beheerde kampen zitten nog ongeveer dertig Nederlandse Daesh-vrouwen met hun tientallen kinderen vast.



De premier vond eerder ook dat Syriëgangers beter daar kunnen sneuvelen. Vrijdag zei hij dat dit zijn opvatting was, maar geen beleid. Nu zegt hij vooral de verantwoordelijkheid te voelen om dit land goed te beschermen tegen gevaarlijke situaties. Volgens hem blijkt dat rechters "stevig kijken" naar de Daesh-vrouwen tijdens hun proces.

Ook wijst hij erop dat de betrokkenen in een deradicaliseringsprogramma komen om ze af te brengen van hun extreme standpunten.

© ANP 2022