VS zetten belangrijke stap in herstel atoomakkoord Iran

Bedrijven en landen die Iran helpen met het civiele kernprogramma hoeven niet langer te vrezen voor sancties van de VS.

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven. Het zou volgens een ambtenaar van het ministerie gaan om een technische stap die noodzakelijk is om het atoomakkoord uit 2015 te herstellen.

In het akkoord gaven de VS zogenoemde vrijstellingen van Amerikaanse sancties voor wie samenwerkte met Iran. Maar president Donald Trump trok de vrijstellingen in 2020 in, nadat hij in 2018 het verdrag eenzijdig had opgezegd.

Toen Joe Biden president werd, zette hij herstel van het kernwapenverdrag met Iran hoog op zijn agenda. In Wenen onderhandelen de VS, Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Duitsland, Rusland en Iran op dit moment over het herstel.

De vrijstelling van sancties wordt gezien als kritisch moment in het eindstadium van die onderhandelingen.

© ANP 2022