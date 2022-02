Reddingsoperatie kleuter Rayan lijkt slotfase te hebben bereikt

Reddingswerkers zijn zaterdag verwikkeld in een race tegen de klok om de kleuter Rayan te bereiken. Die zit al dagen vast in een diepe put.

De hulpverleners zijn volgens sommige Marokkaanse media minder dan 2,5 meter van de jongen verwijderd.

De 5-jarige Rayan zit sinds dinsdag vast op zo'n 32 meter diepte. Hij viel toen in de put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werken rond de klok om de kleuter te ontzetten. Ze hebben een enorm gat gegraven naast de put en maken nu een tunnel naar de plek waar hij vastzit.

De slotfase van de reddingsoperatie verloopt traag, omdat wordt gevreesd voor instorting. Ook waren reddingswerkers tijdens het graven naar verluidt gestuit op een rotsblok, met vertraging tot gevolg. Ze kunnen niet afdalen via de schacht waar Rayan doorheen viel, omdat die te smal is.



Toestand van Rayan

Over de toestand van Rayan bestaat onduidelijkheid. Marokkaanse media hadden bericht dat het afgelopen week lukte om zuurstof en water bij de kleuter te krijgen. Er is ook geprobeerd om hem van voedsel te voorzien, maar het is onduidelijk of hij iets heeft gegeten.

Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat. In de omgeving hebben zich honderden bezorgde omwonenden verzameld. Een familielid van de jongen zei tegen persbureau Reuters dat de familie afgelopen week besefte wat Rayan was overkomen doordat het kind na zijn val begon te huilen. Daarna lieten ze een een telefoon met geactiveerd licht en camera in de put zakken. "Hij huilde: haal me eruit", vertelde de man.

© ANP 2022