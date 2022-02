Levenloze lichaam Rayan (5) na ruim vier dagen uit put gehaald

Rayan is niet meer in leven. Hij viel dinsdagmiddag in een diepe droge put en kwam vast te zitten op ongeveer 32 meter diepte.

Het 5-jarige jongetje kon zaterdagavond na een grote reddingsoperatie naar boven worden gehaald maar bleek overleden.

Het levenloze lichaam van de kleine Rayan, die meer dan 100 uur onder de grond doorbracht, werd rond 21.45 uur door hulpdiensten met een ambulance geëvacueerd.

Omstreeks 21.00 uur waren de graafwerkzaamheden voltooid. Het medisch team was kort daarvoor ter plaatse geroepen. Omstreeks 21.35 uur werden beide ouders naar de tunnelingang geroepen en was even later te zien dat de vader minutenlang zijn vrouw troostte.



Koning Mohammed VI heeft inmiddels telefonisch contact gehad met de ouders van Rayan om zijn medeleven te betuigen. Hij heeft het stel verzekerd van zijn onvoorwaardelijke steun nadat het tragische nieuws bekend was geworden, meldt het koninklijk kabinet in een verklaring. De koning heeft de reddingsoperatie op de voet gevolgd.

Graafwerkzaamheden

Rayan viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis nabij het plaatsje Tamrout (provincie Chefchaouen). De reddingsactie duurde dagen omdat de schacht te smal was om iemand te laten afdalen.



Hulpverleners moesten een enorm gat graven naast de put en vervolgens, zeer voorzichtig en grotendeels met de hand, een horizontale tunnel maken om het kind uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden. Ze kwamen uiteindelijk te laat.

De helpers moesten de graafwerkzaamheden herhaaldelijk onderbreken omdat ze vreesden dat de grond zou instorten. De reddingswerkers lieten eerder een camera zakken om de gezondheid van de jongen te controleren, en hij kreeg water en zuurstof. Het is onduidelijk of en hoe lang hij daarvan gebruik heeft kunnen maken.



Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie. Mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie op sociale media, die ook live op Marokkaanse zenders werd uitgezonden.

Putten

Het incident doet denken aan eerdere gevallen waarbij jonge kinderen vast kwamen te zitten in een put. In 2019 viel de 2-jarige peuter Julen in een 110 meter diepe boorput in het Zuid-Spaanse Totalán (Málaga). Vanwege het harde gesteente hadden reddingswerkers moeite om hem te bereiken. Uitendelijk boorden ze een tunnel naar de plek waar Julen lag.



Na dertien dagen werd het levenloze lichaam van Julen aangetroffen op een diepte van ongeveer zeventig meter. Het jongetje bleek te zijn overleden aan ernstig hoofdletsel en andere verwondingen als gevolg van zijn val.

Eveneens in 2019 overleed de 2-jarige Sujith Wilson na een val in een 180 meter diepe put in India. Hij was met vriendjes aan het spelen toen hij in een 30-meter diepe put viel. Reddingswerkers hadden moeite hem te bereiken. Dat lukte toen een tweede gat werd gegraven. De jongen bleek toen al enkele dagen te zijn overleden.



In een soortgelijk incident had de val van een jongetje in een put in India fatale gevolgen. Fatehvir Singh viel in een 33 meter diepe put die door zijn familie was gegraven om hun akkers te irrigeren. De put was al jaren niet meer in gebruik. Hij werd na 110 uur gevonden.

Drugssmokkelaars en cannabisboeren

Volgens het Marokkaanse Observatorium voor de Mensenrechten (regio noord) zijn cannabisboeren en drugssmokkelaars verantwoordelijk voor het illegaal graven van honderden putten in Noord-Marokko.



Het observatorium zegt in een verklaring dat de autoriteiten al jarenlang een oogje dichtknijpen. Het graven van de putten gebeurt illegaal en tegen de wil van de lokale bevolking, met name kinderen. De NGO stelt dat er "tientallen klachten" zijn ingediend door omwonenden.

De put waarin Rayan was gevallen is van zijn familie. De put was aanvankelijk 60 meter diep maar werd deels begraven omdat er geen water meer in zou zitten.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.

