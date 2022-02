Samenwerkingsverband wil meer uitleg over coronaregels Marokko

Het Marokkaanse luchtruim gaat vanaf maandag weer open voor internationaal vliegverkeer.

Veel mensen willen nu graag naar Marokko reizen, maar een aantal is afwachtend vanwege de coronaregels in het land, zegt voorzitter Bouchaib Saadane van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). "Daarover gaan we komende week contact leggen met het consulaat van Marokko.".

Reizigers die vanaf 7 februari Marokko willen bezoeken dienen voor vertrek over een vaccinatiepas en een negatieve PCR-test (48 uur) te beschikken. Reizigers tot 18 jaar hebben geen vaccinatiepas nodig en kinderen tot zes jaar zijn vrijgesteld van de coronagerelateerde inreisvoorwaarden.

Saadane weet dat onder Marokkaanse Nederlanders veel animo is om Marokko te bezoeken voor onder meer familiebezoek of vakantie. "Veel mensen zijn er jaren niet geweest en ook zijn er natuurlijk Marokkaanse Nederlanders die familie door corona hebben verloren en om die reden weer graag naar Marokko willen."



Hij stelt dat de coronaregels voor een deel van de Marokkaanse Nederlanders reden kunnen zijn om niet al te voortvarend te zijn bij het boeken van een reis. Niet alleen is niet voor iedereen duidelijk welke regels precies gelden, ook kan de verplichte PCR-test, die ook geldt voor mensen die zijn gevaccineerd, een obstakel zijn.

"Reizen wordt duurder als je zo'n PCR-test nodig hebt, zeker als je met een heel gezin naar Marokko reist", zegt Saadane. "Daarom willen we graag weten wat het nut is van een PCR-test voor mensen die toch al zijn gevaccineerd en meer uitleg krijgen over de coronaregels in algemene zin voor reizen naar Marokko."

