Marokko: Rayan (5) wordt maandag begraven

De 5-jarige kleuter Rayan, wiens lichaam zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een diepe put werd gehaald, zal maandag worden begraven in het dorp Imghrane, waar ook het ongeluk plaatsvond.

Dat heeft zowel een provinciale afgevaardigde als een familielid van het jongetje gezegd.

Een neef liet verder weten dat het lichaam van Rayan eerst naar het militair ziekenhuis in hoofdstad Rabat is gebracht. Waarschijnlijk is daar een autopsie uitgevoerd. Al is daarover officieel niets naar buiten gebracht.

Naar verwachting wordt het lichaam van Rayan maandag begraven op de Baalush-begraafplaats. De ceremonie zal hoogstwaarschijnlijk gepaard gaan met strikte veiligheidsmaatregelen om de grote groep rouwenden op te kunnen vangen.



Reddingsoperatie

Rayan viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis nabij het plaatsje Tamrout (provincie Chefchaouen). De reddingsactie duurde dagen omdat de schacht te smal was om iemand te laten afdalen.

Hulpverleners moesten een enorm gat graven naast de put en vervolgens, zeer voorzichtig en grotendeels met de hand, een horizontale tunnel maken om het kind uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden.



Ze kwamen uiteindelijk te laat. "Het was een riskante onderneming maar ik hoopte nog steeds dat ik hem levend zou vinden", zei Ali Sahraoui die toezag op het leeuwendeel van de graafwerkzaamheden.

In de omgeving van de put hadden zich de afgelopen dagen duizenden mensen verzameld. Ze voerden smeekbedes uit en applaudisseerden uit medeleven en om reddingswerkers aan te moedigen.

