Marokkaan gered na val in diepe put in Melilla

Een Marokkaanse migrant die vastzat in een zinkgat in de wijk Arroyo Mezquita in de Spaanse exclave Melilla is zondag gered door hulpdiensten.

De jonge man heeft zes uur vastgezeten op de bodem van de 15 meter diepe put en kreeg tijdens de reddingswerkzaamheden zuurstof toegediend.

De reddingsoperatie nam enkele uren in beslag omdat reddingswerkers door de smalheid van de schacht moeite hadden om het slachtoffer te bereiken. Ook was lange tijd niet duidelijk of de man in leven was omdat hij buiten bewustzijn verkeerde.

Na vier pogingen om af te dalen slaagden hulpdiensten er in het slachtoffer te bevrijden. De inzet van een opgeroepen graafmachine was naderhand niet nodig.



Volgens nieuwsdienst El Faro de Melilla viel de man per ongeluk in het diepe gat tijdens een poging om aan de politie te ontsnappen. Samen met drie andere jongeren slaagde hij er zondagochtend in om vanuit Marokko de grensovergang nabij Beni Ensar illegaal over te steken.

De man liep verschillende botbreuken op en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.



Grensbestormingen

Het aantal grensbestormingen is de afgelopen weken afgenomen nadat vanuit Marokkaanse zijde de overgangen extra worden bewaakt.

Ook is Marokko onlangs gestart met het verhogen van de grensbarrières nabij Barrio Chino nadat eerder meerdere migratiepogingen werden ondernomen door grote groepen jonge Marokkanen.

