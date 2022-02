Marokko gestart met slopen verlaten putten

Autoriteiten in Marokko zijn gestart met het slopen of opvullen van verlaten putten in bevolkte gebieden.

Dat meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

Lokale autoriteiten gaan de komende weken inventariseren hoeveel putten in met name landelijke gebieden een bedreiging kunnen vormen voor omwonenden. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op verlaten of niet-omheinde putten.

De maatregel komt in de nasleep van de tragedie waarbij vorige week een jongetje om het leven kwam nadat hij in een 32-meter diepe put was gevallen. Rayan (5) viel vorige week dinsdag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis nabij het plaatsje Tamrout (provincie Chefchaouen). De reddingsactie duurde dagen omdat de schacht te smal was om iemand te laten afdalen.



Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie. Mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie op sociale media, die ook live op Marokkaanse zenders werd uitgezonden.

De autoriteiten werden de afgelopen dagen op sociale netwerken massaal opgeroepen om actie te ondernemen tegen de wildgroei aan verlaten putten in landelijke gebieden.

