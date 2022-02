Taounate: Basisschool waarschuwt voor gevaarlijke bouwput bij voordeur

Het bestuur van een basisschool in Beni Oulid (Taounate) klaagt over gevaarlijke cementgroeven die achtergelaten zijn door een bouwbedrijf.

De gevaarlijke putten van circa vijf meter diep staan pal voor de deur van de onderwijsinstelling en staan al maanden open. Foto's van de putten worden gedeeld op sociale netwerken.

Omwonenden hebben de gevaarlijke putten aangekaart bij lokale autoriteiten maar daar is tot dusver geen actie op ondernomen.

Lokale politicus Muhammad Al-Hashemi zegt dat inmiddels al minstens één slachtoffer is gevallen. Een vrouw viel in de put en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.



De ophef over de putten komt in de nasleep van de tragedie waarbij vorige week een jongetje om het leven kwam nadat hij in een 32-meter diepe put was gevallen. Rayan (5) viel per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis nabij het plaatsje Tamrout (provincie Chefchaouen).

Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. De autoriteiten worden op sociale netwerken massaal opgeroepen om actie te ondernemen tegen de wildgroei aan verlaten putten in het land.

