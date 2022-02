Rayan in besloten kring begraven in familiegraf Marokko (video)

In Marokko is Rayan (5) begraven. Zijn lichaam werd zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een 32 meter diepe put gehaald.

Het lichaam van het kind Rayan werd maandag kort voor het middaguur uur begraven in het familiegraf op de Zawiya-begraafplaats in het dorp Imghrane in de noordelijke provincie Chefchaouen.

De rouwenden baden het middaggebed en verrichtten vervolgens het dodengebed. Het hele dorp was uitgelopen om afscheid te nemen. Ook veel mensen van buiten wilden naar de begrafenis om te bidden voor Rayan, maar dat lieten de autoriteiten niet toe.

Reddingsoperatie

Rayan viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn huis. De reddingsactie duurde dagen omdat de schacht te smal was om iemand te laten afdalen.



Hulpverleners moesten een enorm gat graven naast de put en vervolgens, zeer voorzichtig en grotendeels met de hand, een horizontale tunnel maken om het kind uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden.

Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. In de omgeving van de put hadden zich afgelopen week duizenden mensen verzameld. Ze voerden smeekbedes uit en applaudisseerden uit medeleven en om reddingswerkers aan te moedigen.

Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie. Mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie op sociale media, die ook live op Marokkaanse zenders werd uitgezonden.

