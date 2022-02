Tifelt: kind (6) overleden na val in 40-meter diepe waterput

Een 6-jarig kind is maandag om het leven gekomen na een val in een waterput van meer dan 40 meter diep

Het incident gebeurde maandag rond het middaguur in Douar Sebt Dar Ben Hssein in Sidi Abderrazak, gemeente Tifelt (provincie Khémisset).

Khalid was aan het spelen en viel onopgemerkt in de waterput die door omwonenden wordt gebruikt voor drinkwater. Pas nadat zijn afwezigheid werd opgemerkt en de familie een zoekactie op poten had gezet werd zijn lichaam gevonden in de put. Naar verluidt leed het kind aan het syndroom van Down.

De gendarmerie heeft met de hulp van omwonenden het stoffelijk overschot geborgen. Het lichaam is voor autopsie overgebracht naar het mortuarium. De gendarmerie is een onderzoek gestart naar het voorval.



Rayan

Het tragische incident vond plaats terwijl elders in het land het lichaampje van Rayan ter aarde werd besteld. Het 5-jarige kind viel dinsdagmiddag per ongeluk in de droge put in de buurt van zijn ouderlijk huis en werd na een grote reddingsoperatie ruim vijf dagen later dood naar boven gehaald.

Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie. Mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie op sociale netwerken, die ook live op Marokkaanse zenders werd uitgezonden.

