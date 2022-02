NAVO-kopstuk: Rusland binnen drie weken klaar voor invasie

Rusland kan eind deze maand klaar zijn voor een invasie van Oekraïne, zegt het Nederlandse NAVO-kopstuk Rob Bauer.

Het land zou volgens de militaire rechterhand van NAVO-baas Jens Stoltenberg dan genoeg troepen naar de grens hebben gedirigeerd voor "een serieuze invasie".

De westerse alliantie overweegt meer troepen naar oostelijke lidstaten te sturen. Bauer tekent aan dat de NAVO niet weet of Rusland inderdaad Oekraïne wil binnenvallen.

Moskou heeft niet alleen meer dan 100.000 militairen samengetrokken in de grensstreek, maar ook benodigde ondersteuning. "Dat is iets dat we meer en meer zien verzameld" langs de Russisch-Oekraïense grens en in het met Rusland bevriende buurland Belarus, zegt de Nederlandse admiraal. "Dat is heel verontrustend."



Door de komst van tienduizenden Russische soldaten naar Belarus voelt Oekraïne zich nu ook vanuit het noorden bedreigd. De hoofdstad Kiev ligt niet heel ver van de Belarussische grens.

Bauer is voorzitter van het militair comité van het bondgenootschap en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van NAVO-baas Jens Stoltenberg.

