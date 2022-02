VS: atoomdeal met Iran in zicht, maar haast geboden

buitenland 7 feb 21:01

Een akkoord over het Iraanse nucleaire programma is "in zicht", maar het is wel zaak dat er snel een deal wordt gesloten, zegt de Amerikaanse regering.

Onderhandelaars hervatten hun gesprekken dinsdag in Wenen. De afgelopen weken waren her en der al optimistische geluiden te beluisteren, ook van Iraanse kant. De afloop hangt af "van wat de VS morgen naar Wenen brengen", zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. "We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op diverse terreinen." Washington gaf onlangs aan dat bedrijven en landen die Iran helpen met het civiele kernprogramma niet langer hoeven te vrezen voor Amerikaanse sancties. Als er de komende weken geen overeenstemming komt, kunnen de VS volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken echter mogelijk niet meer aansluiten bij het zogeheten JCPOA-akkoord uit 2015, dat wereldmachten sloten met Teheran om het Iraanse atoomprogramma te beteugelen.

De Amerikanen trokken zich in 2018 terug onder toenmalig president Donald Trump, waarna Iran de uraniumproductie opvoerde. De Franse buitenlandminister Jean-Yves le Drian zei vorige maand ook al dat haast is geboden, want anders is Iran zover met zijn nucleaire ontwikkeling dat het akkoord zinloos wordt. © ANP 2022