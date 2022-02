Ziyech voelt niets voor terugkeer in voetbalelftal Marokko

Hakim Ziyech voelt niets voor een terugkeer in het nationale voetbalelftal van Marokko.

De speler van het Engelse Chelsea, voormalig Ajacied, zei dat hij geen enkel plan heeft zich weer beschikbaar te stellen, ook niet met het oog op mogelijke kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Qatar.

Ziyech deed de afgelopen weken ook niet mee aan de Afrika Cup. Hij leeft in onmin met bondscoach Vahid Halilhodzic. "Ik keer niet terug, die beslissing heb ik genomen", liet Ziyech weten.

"De bondscoach heeft leugens over mij verteld, dat is voor mij moeilijk te accepteren. Ik concentreer me nu volledig op mijn club. Dat is het."

