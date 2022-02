Epilepsie treft meer dan 400.000 mensen in Marokko

Meer dan 400.000 mensen in Marokko lijden aan epilepsie, dat meldt de Marokkaanse Liga tegen Epilepsie (LMCE) vandaag ter gelegenheid van Nationale Epilepsiedag.

De organisatie vraagt aandacht voor de aandoening en hoop het onderwerp meer bespreekbaar te maken in Marokko.

Door de vooroordelen over epileptische aanvallen hebben patiënten vaak te maken met uitsluiting en marginalisering. Ook wordt in veel kringen gedacht dat iemand die een epileptische aanval doormaakt bezeten is door kwade geesten (djins).

Epilepsie is een chronische neurologische aandoening waarbij aanvallen worden veroorzaakt door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Epilepsie kent verschillende vormen en ook verschillende soorten aanvallen. Ook is er een verschil in oorzaak waardoor epilepsie kan ontstaan. Het is één van de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten ter wereld.



Door meer informatie over de aandoening en de verschillende verschijningsvormen ervan beschikbaar te stellen hoopt LMCE dat men beter in staat zal zijn de symptomen te herkennen en zich voor te bereiden in het geval van een aanval. Ook hoopt de Liga dat patiënten de diagnose accepteren, ermee leren leven en tegelijkertijd onderzoek te bevorderen met als doel de diagnose te verbeteren.

LMCE heeft een informatieve website in het leven geroepen om burgers meer handvaten te geven om met de ziekte om te gaan. De komende weken wordt een gratis telefoonnummer opgezet om individuen en families van mensen met epilepsie te begeleiden.



"We willen het grote publiek informeren en bewust maken om een ​​betere integratie van mensen die aan deze ziekte lijden mogelijk te maken", zegt LMCE-voorzitter Pr. Najib Kissani. "Epilepsie is een probleem voor de volksgezondheid dat in Marokko 400.000 mensen treft.".

Ruim 80 procent van de gevallen komt in aanmerking voor een behandeling die het mogelijk maakt de kans op aanvallen te stabiliseren en een volledig normaal leven te leiden. In meer ernstige gevallen kan een operatie uitkomst bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren.

