Tips om de zomer in Marokko aangenaam te ervaren

Een groot deel van het jaar is het bloedheet in Marrakech en deze maanden met hoge temperaturen zijn niet altijd aangenaam.

Voor degenen die er wonen of van plan zijn er een bezoek aan te brengen, is het begrip hiervoor hebben en een goede voorbereiding hiervoor een aanrader. Sommige mensen vragen zich wel eens af: “Hoe kun je dit volhouden? Hoe doet men dit? De waarheid is dat in de zomer zoveel mogelijk binnen gebleven wordt of gekoelde klimaten het leven aangenaam maken door middel van airconditioning mobiel. Om zomerproof in Marokko te zijn of leven, hierbij een aantal ideeën samengesteld om te helpen, zonder oververhit of ziek te worden.

Vermijd de zon

Dit lijkt wellicht een logische gedachte, maar er zijn tal van mensen die de hele tijd binnen zijn en alsnog langdurig aan het directe zonlicht blootgesteld worden. Let maar eens goed op hoe de lokale bevolking ten alle tijde in de schaduw loopt of zit. Indien er naar buiten gegaan wordt, bedek je lichaam dan voldoende om de zon en verbranding te voorkomen.

De juiste kleding

Veel mensen denken dat indien het warm is, er minder kleding gedragen hoeft te worden, zodat je het koeler hebt. Maar niets is minder waar dan dat. Het dragen van een loszittend shirt met lange mouwen die je eventueel kunt oprollen of voor de vrouw een lange rok of wijde lange broek zal voor veel meer koeling zorgen in de hitte van Marokko dan een blootgesteld lichaam. De kleding die gemaakt wordt van natuurlijke stoffen zoals katoen, is een prima keuze. Het beschermt het lichaam tegen de felle zon en verbranding. Het dragen van een hoed en goede zonnebril is ook niet een onverstandige keuze. Extra bescherming voor het gezicht, waarbij zonnebrandcrème niet mag ontbreken.



Plan om de warmte heen

Het warmste moment van de dag in de late middag. Om deze reden zijn vele winkels en bedrijven dan ook tussen 14:00 en 17:00 gesloten. Zorg er dus voor dat je rond deze tijden thuis blijft bij de airco met slang om het zodoende koel te houden. Op de warmste periode van de dag hoef je niet veel van andere mensen te verwachten aangezien iedereen dan rust neemt. In de ochtend en de vroege middag is het leven op straat en in de winkel.

Blijf gehydrateerd

De warme periodes vragen nogal wat van het lichaam en daarom is het drinken van voldoende water of andere vloeistoffen een onderdeel van het leven. Dit klinkt heel normaal en eenvoudig, en je zult hoogstwaarschijnlijk toch al dorst krijgen, maar neem desondanks altijd voldoende water mee voor onderweg. Het is overal te verkrijgen en dus zou je in theorie nooit zonder water gevangen worden door de warmte. Het krijgen van een beroerte door de hitte ligt altijd op de loer en overvalt je zonder dat je het beseft.

Gebruik de airconditioning

Het geheim van koel en comfortabel leven in een warm land als Marokko is het toepassen van voldoende koeling. Op iedere hoek van de straat vind je een mobiele airco aanbieding. Gebruik deze wel met fatsoen, stel de airco in op een temperatuur die behaaglijk voor jezelf is en waarbij de airco niet te hard hoeft te werken. Hiermee voorkom je tevens dat je een grote klap krijgt indien je van de extreem gekoelde ruimte in de extreem warme buitenlucht stapt, wat niet bepaald gezond voor je lichaam is.



