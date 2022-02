Concurrentievermogen opkomende landen: Marokko 1e plaats in Afrika

Marokko staat wereldwijd op de 20 plaats in de laatste editie van de Agility-index voor opkomende markten voor logistiek.

De ranglijst, die jaarlijks wordt opgesteld door Agility, een toonaangevende leverancier van supply chain-diensten, beoordeelt het algehele concurrentievermogen, de logistieke vaardigheden, het bedrijfsklimaat en de digitale gereedheid van 50 opkomende landen in de wereld. Met een algemene score van 5,04 staat Marokko op de 20 plaats.

In deze ranglijst, die momenteel wordt aangevoerd door China en India, weet Marokko naar de eerste plaats te stijgen in de categorie 'opkomende landen' in Afrika. Op continentaal niveau staat het land hoger aangeschreven dan Egypte (21e wereldwijd), Zuid-Afrika (24e), Kenia (28e), Tunesië (36e) en Algerije (37e) .

In het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) staat Marokko op de negende plaats, na de Verenigde Arabische Emiraten (3e wereldwijd), Saoedi-Arabië (6e) en Qatar (7e).



Marokko scoort bijzonder goed in de categorie 'zakelijke grondbeginselen' die de openheid, robuustheid en de transparantie van het ondernemingsklimaat aangeeft door middel van criteria zoals regelgeving, inflatieniveau, toegankelijkheid van de markt en interne stabiliteit. Marokko scoort in deze categorie 6,81 punten en staat daarmee wereldwijd op de 9e plaats.

Anderzijds scoort Marokko relatief laag in de categorie 'digitale gereedheid' die het potentieel meet om te transformeren van een opkomend land naar een ​​vaardigheidsmarkt die gericht is op innovatie en de digitale economie. Marokko scoort hierin slechts 4,34 punten en staat daarmee wereldwijd 36e.

Coronacrisis

De 2022-editie van de Agility Emerging Markets Logistics Index komt op het moment dat de wereldhandel nog steeds wordt verstoord door Covid-19. De coronapandemie heeft de handel "nog duurder, gecompliceerder en langzamer" gemaakt", zegt John Manners-Bell, directeur van Transport Intelligence, een onderzoeks- en analysebedrijf in de logistieke sector dat heeft bijgedragen aan de opbouw van de ranglijst.

"Hoe snel opkomende markten herstellen van de crisis van de afgelopen twee jaar, hangt sterk af van hoe snel het vaccin wordt uitgerold, vooral vanuit het perspectief van sociale, economische en politieke cohesie", aldus Manners-Bell.

