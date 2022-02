Verdachte aanslagen Parijs ontkent slachtoffers te hebben gemaakt

buitenland 9 feb 14:14

De enige verdachte in leven van de bloedige aanslagen in Parijs in november 2015, Salah Abdeslam, heeft tijdens zijn proces verklaard dat hij helemaal niemand heeft gedood of verwond.

De 32-jarige Fransman heeft voor het eerst in het in september begonnen proces het woord gekregen. Hij beklemtoonde een aanhanger te zijn van de terreurbeweging Daesh, maar weersprak zijn vermeende rol als terrorist. Hij zei in deze affaire "aan een stuk door te worden belasterd". Een groep terroristen pleegde 13 november 2015 verscheidene aanslagen in Parijs en Saint-Denis. Daarbij vielen 130 doden, onder meer in de concertzaal Bataclan. Abdeslam woonde in België waar hij in maart 2016 werd gearresteerd na een schietpartij in Vorst. België heeft hem in datzelfde jaar uitgeleverd aan Frankrijk.

De aanklagers menen dat Abdeslam deel heeft genomen aan de voorbereidingen van de aanslagen in Parijs én er ook zelf aan heeft deelgenomen. Het feit dat hij als enige terrorist overleefde zou niet de oorspronkelijke bedoeling zijn geweest van de aanslagplegers. Hij zou op het laatste moment ervan hebben afgezien zichzelf op te blazen bij het Stade de France (Saint-Denis) of de bomgordel zou defect zijn geweest. © ANP 2022