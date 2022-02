Spanje bezorgd over inzet Marokkaanse drones nabij Spaanse exclaves Ceuta en Melilla

marokko 7 feb 16:08

Spanje maakt zich zorgen over het voornemen van Marokko om drones in te zetten nabij de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla in Noord-Afrika.

Senator Carles Mulet Garcia heeft de regering in Madrid om opheldering gevraagd nadat de Spaanse pers berichtte over de mogelijke inzet van bewakingsdrones door Marokko. De Spaanse politicus ziet het voornemen van Marokko als een nieuwe provocatie vanuit Rabat en wil van Madrid weten of de onbemande vliegtuigen (UAV's) gewapend zijn en wat de gevolgen zijn voor de Spaanse staatsveiligheid. Marokko zet steeds vaker drones in om de landsgrenzen te beveiligen. De UAV's worden voornamelijk ingezet in de zuidelijke regio's waar de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) de bewegingen van gewapende Polisario-leden volgen. © MAROKKO.NL 2022