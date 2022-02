Spanje: Marokko is soeverein en mag drones inzetten nabij exclaves Ceuta en Melilla

Marokko is zoals elk ander land gerechtigd om drones en ander militair materiaal in te zetten om de eigen landsgrenzen te beveiligen.

Dat meldt de Spaanse regering als reactie op schriftelijke vragen van senator Carles Mulet Garcia, die vroeg of de drones die Marokko aan de grens met Ceuta en Melilla installeerde, bedoeld waren voor bewaking of een mogelijke aanval.

De parlementariër wilde tevens weten of Madrid passende maatregelen neemt om een ​​eventuele aanval vanuit Marokko, dat zijn militaire budget met 30 procent heeft verhoogd, het hoofd te bieden.

De Spaanse politicus ziet het voornemen van Marokko als een nieuwe provocatie vanuit Rabat en wil van Madrid weten of de onbemande vliegtuigen (UAV's) gewapend zijn en wat de gevolgen zijn voor de Spaanse staatsveiligheid.



In reactie hierop gaf de regering van Pedro Sanchez aan dat ze werkt aan het versterken van de samenwerking met Marokko en graag "de best mogelijke relatie met het buurland" wil onderhouden. "Elk land is soeverein om zijn grenzen te controleren met de middelen die het geschikt acht", leest de verklaring.

De senator had in oktober vorig jaar al eens zijn bezorgdheid geuit over de gevolgen van de installatie van onbemande vliegtuigen door de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) van Marokko en benadrukte dat de twee exclaves in Noord-Afrika "niet onder de bescherming van de NAVO staan".



Marokko zet steeds vaker drones in om de landsgrenzen te beveiligen. De UAV's worden voornamelijk ingezet in de zuidelijke regio's waar FAR de bewegingen van terreurgroepen en gewapende Polisario-leden volgen. De onbemande vliegtuigen stellen Marokko in staat de territoriumcontrolecapaciteiten te versterken.

Marokko maakt zich steeds meer zorgen over het toenemend gebruik van drones door terroristische groeperingen. Het land heeft vorig jaar ruim 20 drones besteld bij Baykar, een particulier Turks defensiebedrijf dat gespecialiseerd is in UAV's. Dit specifieke type drone heeft een cruciale rol gespeeld in het conflict in Karabach tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Ook heeft Marokko zogenaamde 'zelfmoorddrones' besteld bij het Israëlische Aerospace Industries (IAI) en zijn gesprekken gaande met Israël over de bouw van twee dronefabrieken in Marokko.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© MAROKKO.NL 2022