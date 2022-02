Spanje lobbyt bij Marokko over heropening ferry-verbindingen

De beterende betrekkingen tussen Marokko en Spanje zouden kunnen leiden tot een spoedige hervatting van het passagiersvervoer over zee.

De twee landen komen langzaam uit "een zeer diepe crisis" en werken samen aan het herstellen van de betrekkingen, daarbij gesteund door koninklijke handreikingen van zowel koning Mohammed VI van Marokko en koning Felipe VI van Spanje.

Spanje onderhoudt "vloeiende" betrekkingen met Marokko, zei Minister Jose Manuel Albares (Buitenlandse Zaken). Hij zorgt er naar eigen zeggen voor dat hij regelmatig contact heeft met zijn Marokkaanse evenknie Nasser Bourita.

Albares zei eind januari dat de crisis tussen de twee landen "nog lang niet voorbij" zou zijn. Die verklaring kwam voort uit onvrede over de aanhoudende afwezigheid van Karima Benyaich, de Marokkaanse ambassadrice voor Spanje, die nog steeds niet is teruggekeerd naar haar post in Madrid nadat ze in mei door Rabat werd teruggeroepen voor overleg.



"De dingen verbeteren in het tempo waarin ze moeten verbeteren", meldt het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau Europa Press. Het ministerie zegt de diplomatie voort te zetten om vooruitgang te blijven boeken in kwesties zoals de hervatting van het maritieme passagiersvervoer tussen Marokkaanse en Spaanse havens.

Het ministerie beweert dat Madrid klaar staat om partnerlanden, waar nodig, te helpen, daarmee verwijzend naar de recente bereidwilligheid van Spanje om Marokko te helpen bij het importeren van gas.



Spanje zou in ruil voor die hulp om een hervatting van de ferryverbindingen kunnen vragen, meldt de Spaanse pers. De hulp van Spanje kan namelijk verkeerd vallen bij Algerije dat in augustus vorig jaar de diplomatieke betrekkingen met Marokko verbrak en zich begin november terugtrok uit het EMPL-gaspijpleidingproject.

Spanje is afhankelijk van Algerijns gas. Meer dan 30 procent van het in Spanje verbruikte aardgas komt uit Algerije.





