In Algerije vastgehouden Marokkanen beëindigen hongerstaking

Drie jonge Marokkanen beëindigden deze week hun hongerstaking nadat ze werden opgevangen door de Rode Halve Maan in Algerije.

Met de hongerstaking protesteerde het drietal tegen hun gevangenschap en eiste terugkeer naar Marokko.

Volgens nieuwsdienst Alyaoum24 zijn de mannen opgevangen door de Rode Halve Maan maar doen ze nog steeds een beroep op de Marokkaanse autoriteiten om in te grijpen en hen naar Marokko te repatriëren.

De mannen begonnen begin deze maand aan hun hongerstaking nadat ze meer dan vier maanden in een politiebureau in Ghardaïa worden vastgehouden. De drie jongeren zouden vorige week in het ziekenhuis zijn opgenomen als gevolg van ondervoeding.



De drie werden vier maanden geleden opgepakt. Twee van hen wegens deelname aan een illegale migratiepoging, de derde arrestant wordt vastgehouden vanwege het verlopen van zijn verblijfsdocumenten.

Hij kon naar eigen zeggen zijn papieren niet verlengen vanwege coronagerelateerde reisbeperkingen.

