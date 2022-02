Marokkaanse startup Dlimi Airlines wil concurrentie aangaan met RAM

De Marokkaanse startup Dlimi Airlines heeft onlangs een exploitatievergunning aangevraagd bij de Marokkaanse burgerluchtvaartautoriteit DGAC.

Ondernemer Hamza Dlimi zou ook in gesprek zijn met de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer voor de aankoop van een aantal vliegtuigen van het type E195-E2.

Dlimi hoopt vanaf komende zomer te kunnen opereren en begint met de inzet van twee vliegkisten die elk een capaciteit hebben van 146 zitplekken.

De in het Zuid-Marokkaanse Dakhla gevestigde onderneming hoopt te beginnen met vliegroutes tussen de thuisbasis en Casablanca, Marrakech, Agadir en Layoune in Marokko. Parijs, Marseille en Las Palmas in Europa, en Dakar, Nouakchott en Nouadhibou in West-Afrika.



Dakhla

Momenteel heeft de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) een marktaandeel van 97 procent voor vluchtroutes met Dakhla, de rest gaat naar de Spaanse airliner Binter Canarias.

Casablanca, Agadir en Laayoune zijn de populairste binnenlandse bestemmingen en Parijs en Las Palmas de populairste internationale verbindingen van en naar Dakhla.



Ondanks de coronapandemie ontving Dakhla vorig jaar twee keer zoveel toeristen als een jaar eerder. Het ministerie van Toerisme zet hoog in op Dakhla als eersteklas vakantiebestemming.

De stad werd in 2021 uitgeroepen tot Droombestemming van het jaar. De 'parel van het zuiden' is zich aan het ontpoppen tot volwaardige strandbestemming voor zowel binnenlandse als internationale toeristen.

