EU wil samenwerking met Marokko versterken en investeert € 1,6 miljard

De Europese Unie zal de komende vijf jaar 1,6 miljard euro investeren ter ondersteuning van de energie- en digitale transitie-inspanningen van Marokko.

Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, woensdag, een dag nadat ze in het land aankwam voor een werkbezoek. Marokko en de Europese Unie (EU) gaan werken aan de versterking van hun strategische partnerschap.

Tijdens een overleg met premier Aziz Akhannouch en buitenlandminister Nasser Bourita is gesproken over groene energie, digitale transitie, investeringen, economisch herstel en de bevordering van cultuur. "Dit is een geweldige kans voor een groene en digitale transitie", zei Von der Leyen op haar Twitter-account na gesprekken in Rabat met premier Akhannouch.

De hulp maakt deel uit van een EU-plan, Global Gateway, dat in september werd aangekondigd om tot 300 miljard euro te mobiliseren voor 2021-2027 ter ondersteuning van duurzame projecten die de connectiviteit tussen de EU en haar partners versterken.

Marokko streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 45,5 procent tegen 2030 en heeft een doelstelling voor hernieuwbare energie vastgesteld van meer dan 52 procent tegen 2025.



"We zullen serieus werken aan het versterken van onze betrekkingen", zei premier Akhannouch en merkte op dat Marokko vooruitgang wil boeken in het partnerschap met de EU door in de toekomst samen te werken aan grote projecten.

Von der Leyen sprak over het "strategische, hechte en solide" partnerschap met Marokko. "Ik herhaal onze wil om onze betrekkingen als buren, partners en vrienden te blijven verdiepen", zei ze en merkte op dat haar gesprekken met Akhannouch een gelegenheid waren om deze wederzijdse wil te bevestigen.



De EC-voorzitter zei dat Marokko de meest prominente partner is van de EU op het Afrikaanse continent, op economisch en commercieel vlak. Ze benadrukte de rol van Europeanen die in Marokko wonen en Europese Marokkanen bij de wederzijdse verrijking van onderlinge culturen.

De ontmoeting met de premier was voor Von der Leyen een gelegenheid om de mondiale uitdagingen te bespreken waarmee Marokko en Europa worden geconfronteerd. Om de uitdagingen het hoofd te bieden moeten beide partijen gemeenschappelijke oplossingen vinden, in het kader van hun partnerschap.

Ze voegde eraan toe dat de EU, naast de bilaterale samenwerking, op Marokko rekent om de nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied uit te voeren. Ze benadrukte haar vastberadenheid om de dialoog met Marokko over deze kwesties voort te zetten.

