Politie VS schoot vorig jaar recordaantal van 1055 mensen dood

De Amerikaanse politie heeft vorig jaar 1055 mensen doodgeschoten. The Washington Post begon zeven jaar geleden met het registreren van dergelijke incidenten en meldt dat dit het hoogste aantal tot nu toe is.

In 2020 werden 1021 mensen doodgeschoten, in 2019 waren het er 999. Hoewel het een record is, zeggen experts tegen de krant dat het aantal fatale schietpartijen te verwachten was.

Sinds de Amerikaanse krant in 2015 begon met de telling, werden er ieder jaar grofweg zo'n duizend mensen om het leven gebracht door politiekogels.

Ondanks intensiever toezicht gaat het geweld door en zijn er dagelijks fatale schietpartijen, aldus The Washington Post. Ook de coronapandemie, protesten en de roep om hervormingen na de dood van George Floyd veranderden dat niet.



Vrijwel alle omgekomen personen waren gewapend, slechts 15 procent droeg geen wapen bij zich. Er waren vrijwel alleen maar mannelijke slachtoffers (94 procent). In 1 procent van de gevallen was het slachtoffer minderjarig. Verder meldt de krant dat een recordhoeveelheid van 20 procent van de schietpartijen werd vastgelegd door een bodycam van een agent.

Bijna elk optreden van de schietende agenten is als gerechtvaardigd bestempeld. Experts vertellen aan de krant dat met minder agressieve tactieken heel wat dodelijke slachtoffers te voorkomen waren geweest.

