Weerwind wil gokreclames aanpakken, maar zegt nog geen verbod toe

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil tegemoet komen aan de wens van de Tweede Kamer om ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen aan banden te leggen.

Maar voor een totaalverbod per 1 april, waar SP-Kamerlid Michiel van Nispen met steun van andere partijen op aandringt, ziet hij nog een aantal obstakels.

Sinds 1 oktober is de markt voor onlinekansspelen gelegaliseerd. In december nam de Kamer een motie aan om gokreclames in de ban te doen, maar Weerwinds voorganger Sander Dekker weigerde die motie uit te voeren.

Voor deze categorie kansspelen wordt sinds 1 oktober veel reclame gemaakt online, en op radio en televisie. Tot eind januari waren het er volgens Weerwind gemiddeld drie per reclameblok. Veel Kamerleden spraken in een debat donderdag hun ergernis uit over de reclames, waarin Bekende Nederlanders als ex-voetballers Andy van der Meijden en Wesley Sneijder het online gokken promoten.



Juridische obstakels

Van Nispen wil dat de reclames per 1 april alsnog worden verboden. Weerwind wil "de geest van de motie" uitvoeren. De minister zei dat er "naast irritatie ook zorgen zijn ontstaan" over de reclames en dat hij "aanvullende beperkingen op zijn plaats" vindt.

Maar voor een verbod op zulke korte termijn ziet hij nog wel mogelijke juridische obstakels. Daarnaast is voor een verbod een wetswijziging nodig en dat duurt doorgaans één tot twee jaar, aldus de minister, die zei een "maximale inspanning" te willen doen om de wens van de Kamer uit te voeren.



Aanbieders

Volgens Van Nispen kan een wetswijziging "wel degelijk" sneller dan 1 jaar "of de minister moet een andere manier verzinnen om ervoor te zorgen dat voor april is geregeld wat de Kamer wil".



Weerwind zei in gesprek te willen gaan met aanbieders, om te kijken of op die manier het aantal reclames al kan worden teruggedrongen. Sinds 1 februari hebben ze het aantal reclames al teruggebracht van drie naar één per reclameblok, aldus de bewindsman. "Een goede eerste stap. Maar ik wil een beroep doen op de sector om die weg te vervolgen."

Veel Kamerleden spraken hun ergernis uit over de "stortvloed" aan gokreclames. "Ik kan de naam 'Andy' niet meer horen", zei PVV'er Lilian Helder. Volgens haar is de balans tussen legalisering en mensen beschermen tegen verslaving "zoekgeraakt". Henk Nijboer (PvdA) is "kotsmisselijk van al die spotjes op tv. Niet alleen omdat ze irritant zijn, maar ook omdat ze leiden tot verslaving".

© ANP 2022