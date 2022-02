Poetin hield afstand van Macron om 'geweigerde coronatest'

De Russische president Vladimir Poetin hield bewust afstand van Emmanuel Macron omdat de Franse president zou hebben geweigerd een coronatest af te laten nemen.

Bronnen rondom Macron zeggen dat tegen persbureau Reuters naar aanleiding van een iconische foto van de twee wereldleiders.

Macron en Poetin spraken elkaar maandag vanwege het conflict rondom Oekraïne. Een foto waarop te zien was hoe de twee aan een meterslange tafel ver uit elkaar zaten, werd veelvuldig op sociale media gedeeld. Diplomaten suggereerden dat Poetin een "diplomatieke boodschap" over wilde brengen door de Franse president fysiek op afstand te houden.

Volgens de bronnen rondom de Franse president werd Macron in Rusland echter gevraagd een coronatest af te laten nemen voordat hij Poetin kon ontmoeten. Weigerde hij dat, dan moest hij afstand houden van zijn Russische ambtsgenoot.



"Wij wisten dat dit zou betekenen dat er geen handen geschud konden worden en er aan een lange tafel overlegd zou worden, maar we konden niet accepteren dat Rusland de hand zou weten te leggen op het DNA van de Franse president", aldus een van de bronnen. De Fransen hadden hun twijfels over de betrouwbaarheid van de Russische doktoren.

De Russische president zou volgens de bronnen in "een strenge bubbel" zijn gehouden. Macron deed voor vertrek naar Rusland in Frankrijk een PCR-test. Het Kremlin wilde niet op vragen van Reuters over de kwestie reageren.

