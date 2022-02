Hof legt levenslang op voor moord op onschuldige voorbijganger shishalounge Amsterdam

Het Amsterdamse gerechtshof heeft vrijdag Quincy S. (37) veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

S. is veroordeeld voor het doodschieten van Youssef el Kahtaoui (25), een volkomen onschuldige voorbijganger, in Amsterdam-West in 2015 en een poging tot doodslag op een trambestuurder en passagier in Amsterdam.

S. is in hoger beroep ook veroordeeld voor de voorbereiding van een liquidatie, twee jaar later. Eerder kreeg S. van de rechter een celstraf van 25 jaar opgelegd, waar het OM levenslang had geëist. Het OM vond die opgelegde straf onvoldoende en had vorige maand in hoger beroep een celstraf van 27 jaar geëist.

S. heeft volgens het hof op 13 mei 2015 bij een shishalounge aan de De Clercqstraat in Amsterdam met een militair aanvalsgeweer een regen van kogels afgevuurd, waarbij een 25-jarige man uit Zaandam, een toevallige voorbijganger, om het leven kwam. Terwijl dit slachtoffer weerloos op de grond lag, is S. op hem afgelopen en heeft hij meerdere keren gericht op hem geschoten.



Twee kogels doorboorden een passerende tram, vlakbij de plek waar de bestuurster en een trampassagier zaten. "Door een wonder zijn er niet meer dodelijke slachtoffers gevallen", stelt het hof in de uitspraak. Het café ging op slot.

Het hof deed vrijdag ook uitspraak in drie andere zaken over liquidatiepogingen, die allemaal dwarsverbanden met elkaar hebben. Daarin zijn aan drie verdachten gevangenisstraffen opgelegd van 6,5 jaar tot 24,5 jaar.

