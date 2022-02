VS geven ruim 3 miljard euro vrij voor Afghaanse volk

De Verenigde Staten gaan omgerekend ruim 3 miljard euro aan Afghaanse tegoeden vrijgeven voor het Afghaanse volk.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het geld uit handen blijft van de machthebbers: de Taliban.

Het bedrag is de helft van de Afghaanse financiële reserves in de Verenigde Staten die door de Amerikaanse regering worden vastgehouden. De Taliban kwamen vorig jaar weer aan de macht.

De andere helft blijft voorlopig bevroren, in afwachting van de uitkomst van rechtszaken van Amerikaanse slachtoffers van terrorisme. Het gaat daarbij ook om familieleden van degenen die stierven op 11 september 2001 bij de aanslagen op de VS. Zij eisen schadevergoeding.



Druk

De regering-Biden stond onder druk van het Amerikaanse parlement om bevroren Afghaanse reserves te gebruiken om de ernstige economische crisis in Afghanistan aan te pakken. Het land zit in een diepe recessie en heeft nauwelijks geld in kas.

De Amerikaanse president zet later vrijdag de eerste stap, melden bronnen. Hij zal dan opdracht geven bevroren fondsen over te hevelen naar een speciale rekening van de Federal Reserve Bank of New York.

