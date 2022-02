VN-organisatie uit zorgen over behandeling arbeiders in Xinjiang

Het Chinese beleid ten aanzien van arbeiders in de regio Xinjiang is "discriminerend" en niet in lijn met wereldwijde standaarden.

Een commissie van juristen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft hierover "diepe bezorgdheid" geuit.

De Chinese regering in Beijing wordt opgeroepen de situatie te verbeteren. In een verklaring van de commissie wordt onder meer uitgehaald naar Chinese regels waarmee aan bedrijven en vakbonden allerlei verplichtingen kunnen worden opgelegd voor "de-radicalisering".

Er klinkt al langer veel kritiek op het Chinese beleid in Xinjiang. Volgens VN-experts en mensenrechtenorganisaties worden meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en leden van andere moslimminderheden, als een soort dwangarbeiders vastgehouden in kampen in de uiterst westelijke regio van het land. Maar China ontkent de misstanden in Xinjiang en zegt dat het beleid daar helpt extremisme te bestrijden.



Het rapport van de ILO wordt later dit jaar nog besproken op een grote conferentie. De conclusies kunnen ook nog leiden tot een formele klacht. Dan zou er een onderzoekscommissie opgetuigd worden om de misstanden verder te onderzoeken. De nieuwe kritiek komt op een gevoelig moment. Voor de situatie in Xinjiang is de laatste tijd namelijk extra veel aandacht vanwege de Olympische Spelen in China.

Uit protest tegen de mensenrechtenschendingen hebben landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en Australië eerder al besloten geen hoogwaardigheidsbekleders naar het sportevenement te sturen.

