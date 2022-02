Steeds meer landen roepen hun landgenoten op Oekraïne te verlaten

Omdat de situatie verslechtert willen steeds meer westerse landen hun burgers weghebben uit Oekraïne.

Zij houden rekening met een Russische invasie, hoewel Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn.

Landen als Groot-Brittannië, Noorwegen en Letland ondernamen actie, van een negatief reisadvies voor Oekraïne tot de oproep daar te vertrekken. Ook wordt het aantal diplomaten verminderd. Israël gaat de verwanten van zijn ambassadepersoneel in de Oekraïense hoofdstad Kiev evacueren.

Ook Nederlanders in Oekraïne moeten het land zo snel mogelijk verlaten, is het zeer dringende advies van de Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, aan de Nederlandse gemeenschap daar, zo meldt BNR. Het zou gaan om een vrijwillige keus op basis van een zeer zwaarwegend advies.



De Amerikaanse president Joe Biden riep zijn landgenoten in Oekraïne opnieuw op het land onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden snel uit de hand kunnen lopen.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het Amerikaanse burgers in Oekraïne niet kan evacueren als Rusland binnenvalt.

