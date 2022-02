Duitse minister: situatie in Oekraïne escaleert

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock ziet een escalatie van het conflict in Oekraïne. Een militair conflict kan volgens haar "niet worden uitgesloten".

Haar ministerie heeft burgers opgeroepen om zo snel mogelijk Oekraïne te verlaten, nu de vrees toeneemt voor een mogelijke Russische invasie in de komende dagen. "Als u zich momenteel in Oekraïne bevindt, controleer dan of uw aanwezigheid strikt noodzakelijk is. Zo niet, vertrek dan op korte termijn", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in de oproep.

Duitsland is niet van plan om de ambassade geheel te sluiten, maar al het niet-essentiële personeel en familie van medewerkers die achterblijven, zullen Oekraïne verlaten.

Evacuatie

Verschillende landen riepen eerder al hun burgers op om Oekraïne te verlaten en niet meer naar het land te reizen tenzij dat strikt noodzakelijk is. Onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Israël, België, Noorwegen, Denemarken, Estland en Letland waarschuwden mensen die zich nog in Oekraïne bevinden.



Nederlanders kregen zaterdag het advies om Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, waarschuwde eerder al dat Nederland geen mensen uit Oekraïne gaat evacueren als het conflict escaleert. Ook het meeste personeel van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Kiev zal het land verlaten.

Ambassades

De Europese Unie adviseerde vrijdag niet-essentieel personeel van de ambassades in Kiev te vertrekken en hun werk buiten Oekraïne voort te zetten.

Ook Rusland past de diplomatieke bezetting in Oekraïne aan. Het land besloot zaterdag zijn diplomatieke staf in Oekraïne te "optimaliseren uit vrees voor provocaties" door Kiev of andere partijen.

© ANP 2022