Turkije verlaagt btw op voedsel vanwege aanhoudend hoge inflatie

Turkije heeft de btw op basisvoedingsproducten verlaagd van 8 procent naar 1 procent. Met die stap wil de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de hoge inflatie in het land compenseren.

Hij verwacht door de belasting te verlagen dat de prijzen van onder meer rijst, vlees, zuivel en eieren met zo'n 7 procent zullen dalen.

Erdogan zei in een televisietoespraak dat de verlaging ook bedoeld is om het btw-systeem te versimpelen. De btw op bloem en brood is al 1 procent in het land. In januari stegen de kosten voor levensonderhoud in Turkije voor de achtste maand op rij flink.

Volgens cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat gingen de consumentenprijzen vorige maand met 48,7 procent omhoog ten opzichte van januari 2021. Dat is het hoogste niveau sinds april 2002. De prijzen voor voedsel en niet-alcoholische dranken stegen zelfs nog iets harder.



Naast de hogere prijzen voor eten hebben de Turken sinds begin dit jaar ook te kampen met prijsstijgingen voor elektriciteit, aardgas en tolheffingen. Onlangs zijn in het hele land kleinschalige protesten losgebarsten. De belangrijkste oppositiepartij riep consumenten op elektriciteitsrekeningen niet te betalen tot de regering de prijsstijgingen intrekt.

Het onconventionele economische beleid van Erdogan is mede schuldig aan de prijsdruk. Onder druk van de president heeft de Turkse centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente verlaagd. De gangbare economische theorie is dat de rente wordt verhoogd om de inflatie in toom te houden en veel economen hadden dan ook al gewaarschuwd dat het beleid van Erdogan zou zorgen voor meer inflatie.

