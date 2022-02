Marokko doormaakt ergste droogte in 30 jaar

Boeren in Marokko lijden onder de gevolgen van extreme droogte als gevolg van het gebrek aan neerslag.

Het is ruim 30 jaar niet zo droog geweest in Marokko, stelt Rachid Benali van de landbouwfederatie Comader.

Marokko is getuige van een aanzienlijke afname van waterreserves in dammen en grondwater. Met uitzondering van enkele regio's doet het probleem zich in heel Marokko voor. Benali schat de getroffen gebieden op zeker drie miljoen hectare. "Slechts één miljoen hectare is verzekerd", betreurt hij.

"We bevinden ons in een ongekende situatie. We kampen niet alleen met een ernstig regentekort dat doet denken aan de jaren tachtig, maar ook bijna lege dammen, een stijging van grondstofprijzen, een pandemie, hoge inflatie en een afname van de melkproductie".



Het gebrek aan water zorgt ook voor een schaarste aan grasland en voor een explosieve toename in de prijzen voor dierenvoer. Boeren betalen tussen de 40 en 100 procent hogere prijzen.

Heel Noord-Afrika en grote delen van Spanje en Italië kampen met droogte. In Italië wordt vooral het noordwesten getroffen, in Spanje gaat het om het midden en zuiden. Regen in de winter is belangrijk om de (stuw)meren te vullen en om de droge en warme zomerperiode met voldoende water tegemoet te kunnen gaan.



Veroorzaker van de droogte is het hogedrukgebied dat deze winter voor lange tijd in het noorden van Europa ligt. Het zorgt ervoor dat lagedrukgebieden van de Oceaan ver naar het noorden worden afgebogen en niet of nauwelijks in het zuidwesten van Europa en Noord-Afrika terecht kunnen komen.

Op de korte termijn lijkt in het droge weer van dit moment echter weinig te veranderen. Een weersomslag met meer neerslag zit vooralsnog niet in de pijplijn. Verwacht wordt dat vooral veel kleine boeren hun veestapel gaan verkleinen als gevolg van de droogte.



De afgelopen dagen hebben verschillende provinciale landbouwdepartementen aanbestedingen uitgeschreven voor de aankoop van gesubsidieerde gerst bestemd voor kwekers. Volgens het landbouwministerie zijn de aanbestedingen bedoeld om de gevolgen van het neerslagtekort te verminderen.

Het gebrek aan regenval zie je in de stand van de stuwmeren duidelijk terug. De autoriteiten in Marrakech en Oujda hebben noodmaatregelen getroffen om de watersnood het hoofd te bieden. Het waterpeil in ondergrondse reserves en dammen bevinden zich in een kritieke situatie.

Koning Mohammed VI gaf vorige week de opdracht tot het verrichten van regengebeden.

