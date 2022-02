Politie Parijs schiet man dood die agenten met mes aanviel

Agenten in Parijs hebben een man doodgeschoten die hen met een mes had aangevallen. Twee politiemensen raakten lichtgewond.

De man had volgens de autoriteiten geen terroristisch motief. Het voorval bij station Gare du Nord zorgde voor vertraging van het treinverkeer.

Transportminister Jean-Baptiste Djebbari bevestigde op de radio dat de aanvaller ter plekke is overleden. Hij was een bekende van de politie. Op zijn mes stonden volgens politiebronnen de letters ACAB, een afkorting van 'All cops are bastards' (Alle politieagenten zijn klootzakken).

Minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken had al gezegd dat er geen burgers gewond zijn geraakt.

