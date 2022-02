Preventief fouilleren rond azc Budel maand verlengd

De politie mag een maand langer preventief fouilleren rond het asielzoekerscentrum in Budel (Noord-Brabant).

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck heeft in overleg met politie en justitie maandag besloten het zogeheten veiligheidsrisicogebied rond het azc met een maand te verlengen.

De bevoegdheid van de politie om daar preventief te fouilleren zou dinsdag aflopen, maar geldt nu tot en met 15 maart. Omwonenden van het azc in Budel en Maarheeze klagen over de overlast door met name 'veiligelanders'. Dat zijn mensen uit landen als Marokko, Algerije, Egypte, Libië en Tunesië, die geen vooruitzicht hebben op asiel, maar hangende de procedure in het azc mogen verblijven en regelmatig crimineel gedrag vertonen.

Dat leidt bij herhaling tot onrust in en rond het azc. Zo werd zondagavond een 24-jarige man in het azc tijdens een vechtpartij tussen meerdere bewoners in zijn been gestoken, waarna een 19-jarige verdachte werd opgepakt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het was de zevende steekpartij in vier maanden tijd.



Extra beveiligers

Sinds medio januari zijn er extra beveiligers en is een hek om het terrein gezet om te voorkomen dat iedereen zo maar in en uit kan lopen. Volgens het Eindhovens Dagblad moesten 16 azc'ers begin februari voor de rechter verschijnen wegens crimineel gedrag, maar ze kwamen niet opdagen en zijn spoorloos.

De gemeente Cranendonck praat in maart opnieuw over het azc met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Brabantse commissaris van de Koning, Ina Adema. Cranendonck is een van de twee gemeenten in Nederland waar 'veiligelanders' worden opgevangen. De gemeente wil van deze taak af.

© ANP 2022