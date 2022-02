Repatriëringsvluchten voor Marokkanen in Oekraïne

Luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc (RAM) en Air Arabia gaan een tweetal repatriëringsvluchten uitvoeren voor Marokkanen in Oekraïne.

Air Arabia vliegt dinsdagochtend tussen Kiev en Tanger, zo maakte het bedrijf bekend. De vlucht van RAM wordt later op de dag uitgevoerd tussen Kiev en Casablanca. De komende dagen staan andere vluchten op het programma.

De repatriëringsoperatie vindt plaats nadat het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Oekraïne heeft aangescherpt. De Ambassade van Marokko in Oekraïne heeft Marokkaanse staatsburgers die in het Oost-Europese land verblijven opgeroepen het land te verlaten voor hun veiligheid.

Marokkanen van wie de aanwezigheid niet absoluut noodzakelijk is, worden aangeraden het land te verlaten. Tegelijk worden alle reizen naar Oekraïne nu sterk afgeraden.



Rusland

Ondanks de ontkenningen van Moskou blijven de Verenigde Staten verzekeren dat een Russisch offensief op Oekraïne "op elk moment" kan worden gelanceerd.



De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdag 16 februari, de datum die door het Westen is genoemd als dag van een mogelijke Russische invasie, uitgeroepen tot de Dag van de Oekraïense Eenheid.

Washington en Londen maken vrijwel dagelijks melding van een ophanden zijnde Russische invasie van Oekraïne. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei maandag tegen Poetin dat een aantal militaire oefeningen al is beëindigd en een aantal in de laatste fase is beland.



Rusland vindt vooral de bemoeienis van de VS met Oekraïne en eventuele plannen het Oost-Europese land lid van de NAVO te maken een bedreiging van de nationale veiligheid. Het heeft veel militairen langs de Oekraïense grens gezet om druk uit oefenen op het buurland, de VS en de NAVO.

Russische troepen doen onder meer oefeningen aan de Oekraïense grens samen met het leger van Belarus.

