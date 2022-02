NAVO-baas: reden voor voorzichtig optimisme over Rusland

De NAVO ziet "reden voor voorzichtig optimisme" over een vreedzame uitweg uit het hoogopgelopen conflict met Rusland.

De westerse alliantie bespeurt gunstige signalen uit Moskou. Maar daarvan is aan de grens met Oekraïne, waar Rusland de afgelopen tijd een grote troepenmacht heeft samengetrokken, nog niets te zien, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

De Russische militaire druk op Oekraïne is volgens hem nog niet verminderd. Rusland kondigde dinsdagochtend het vertrek aan van een deel van zijn troepen in de grensstreek. Die zouden hun oefeningen hebben afgerond en terugkeren naar hun legerkampen elders in het land. Een dag eerder maakte het Kremlin duidelijk dat het nog altijd wil zoeken naar een diplomatieke oplossing.

Vooral dat laatste boezemt de NAVO enig vertrouwen in dat Rusland ervan wil afzien om het conflict gewapenderhand aan te gaan, zegt Stoltenberg. "Rusland heeft nog de tijd om terug te deinzen voor de afgrond, te stoppen met de oorlogsvoorbereidingen en te gaan werken aan een vreedzame oplossing."



Afwachten

Stoltenberg moet nog zien of de dreigende Russische troepenmacht in de grensstreek met Oekraïne inderdaad de aftocht blaast. Hij waarschuwt dat het vertrek van militairen alleen ook niet werkelijk kan geruststellen. Dan moeten ook de tanks, raketten en ander zwaar materieel worden teruggetrokken. Anders "kunnen ze gemakkelijk binnen een paar dagen weer terug zijn".

"De afgelopen weken en dagen hebben we juist het omgekeerde gezien" van een vermindering van het troepental, memoreert de Noorse secretaris-generaal. "Alles staat klaar voor een aanval", waarschuwt hij nog maar eens.

