Fransen met nepcoronapas ontlopen straf als ze toch prik nemen

Fransen met een vervalste coronapas komen onder hun straf uit als zij zich alsnog laten vaccineren.

Franse gezondheidsautoriteiten hebben daar maandag instructies over gekregen. Het gebruik van een nepvaccinatiebewijs kan celstraf en tienduizenden euro's boete opleveren.

De Franse regering schatte onlangs dat zo'n 200.000 nepvaccinatiebewijzen in omloop zijn in het land. Vaccinatiecentra hebben nu de mogelijkheid gekregen nepbewijzen uit het nationale register te verwijderen. Het is niet langer noodzakelijk de politie te informeren over vervalsingen.

Vanaf dinsdag moeten Fransen eerder een booster nemen om een geldig vaccinatiebewijs te houden. Zij moeten nu vier maanden na hun tweede prik een booster krijgen, in plaats van na zeven maanden.



Verplicht voor reizen

In Frankrijk is een coronapas nodig om onder meer naar horeca of bioscopen te gaan. Het bewijs is ook verplicht voor reizigers die bijvoorbeeld een lange afstand afleggen in de trein.

Momenteel is bijna 79 procent van de Franse bevolking volledig gevaccineerd. Ruim 55 procent heeft een boosterprik gehad.

© ANP 2022