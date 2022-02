Frankrijk haalt troepen weg uit Mali, zeggen bronnen

De Franse president Emmanuel Macron gaat aankondigen dat Franse militairen vertrekken uit Mali.

Die mededeling wordt verwacht tijdens de top van de EU en Afrikaanse Unie die op donderdag en vrijdag wordt gehouden in Brussel, zeggen ingewijden tegen het Franse persbureau AFP.

Macron stuurt zijn troepen naar een andere plek in de regio. Hij zou daartoe hebben besloten omdat de relatie met het regime in Mali flink is verslechterd.

De militairen die de macht hebben gegrepen in het Afrikaanse land maken volgens critici weinig haast met het herstellen van de democratie. Ook hebben ze naar verluidt een beroep gedaan op troepen van het Russische huurlingenbedrijf Wagner.



Frankrijk is al jaren militair actief in Mali. Het stuurde in 2013 militairen om een opmars van jihadisten te stuiten. Nederland leverde later jarenlang een bijdrage aan een VN-macht die het land moest stabiliseren. Ondanks de militaire inzet van allerlei Europese landen blijft het in Mali onrustig.

Binnen het Westen bestaat volgens ingewijden onenigheid over het terugtrekken van troepen uit het grote West-Afrikaanse land. Er zou worden gevreesd dat Rusland daar meer invloed kan krijgen als westerse landen hun militairen weghalen.

