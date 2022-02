Kabinet versoepelt flink, Nederland gaat weer open

De coronamaatregelen worden in drie grote stappen snel versoepeld, dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt op de coronapersconferentie.

Veel versoepelingen gaan aanstaande vrijdag in, per 25 februari vervallen vrijwel alle andere coronamaatregelen. Per direct vervalt het advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in de helft van de tijd thuis werken.

Vanaf morgen telt de coronasituatie niet meer mee in de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat tientallen landen van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel (let op, risico's) gaan.

Veranderingen per komende vrijdag (18 februari)

De horeca en de cultuursector mogen langer openblijven, tot 01.00 uur 's nachts. Nu moeten onder meer cafés, restaurants en theaters de deuren nog om 22.00 uur sluiten.



Op locaties met minder dan 500 mensen waar het coronatoegangsbewijs op dit moment nodig is, is een mondkapje niet meer nodig. Ook hoeft een vaste zitplaats niet meer, en verdwijnt de anderhalvemeterregel. Op locaties met meer dan 500 bezoekers, is een vaste zitplaats wel verplicht.

De isolatieregels veranderen. Wie corona heeft moet vijf dagen in isolatie, in plaats van de huidige zeven, mits iemand minimaal één dag geen klachten heeft.



Veranderingen per 25 februari

De coronapas (3G) verdwijnt grotendeels. Bij grote evenementen op binnenlocaties met meer dan 500 mensen zonder vaste zitplaats moet iedereen zich vooraf laten testen (1G). Een negatieve test is niet nodig voor onder meer beurzen en congressen, zogeheten doorstroomlocaties. Voor reizen naar het buitenland kan de coronapas nodig blijven, afhankelijk van de regels van een land.

De horeca en de cultuursector mogen weer open op de reguliere openingstijden, dus de tijden van voor de coronaperiode. Dat betekent dus ook dat het nachtleven weer volledig open kan. Ook evenementen en festivals kunnen weer van start.



De anderhalvemeterregel vervalt overal;

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen moet nog een mondkapje gedragen worden;

De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland vervalt.

Na 25 februari



Het kabinet bekijkt op 15 maart de nog geldende coronaregels, zoals de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, het 1G-beleid bij drukke binnenlocaties en het thuiswerkadvies.