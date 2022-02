Algerije: oud-energieminister veroordeeld tot 20 jaar celstraf

Een Algerijnse rechtbank heeft maandag ex-minister van Energie, Chakib Khelil, bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar wegens corruptie.

Khelil heeft 10 jaar gediend onder president Abdelaziz Bouteflika.

De voormalige topman van energiebedrijf Sonatrach, Mohamed Meziane, stond in hetzelfde proces terecht en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Meziane zit momenteel een gevangenisstraf uit in Algerije in verband met een andere zaak. Ook zijn plaatsvervanger, Abdelhafidh Feghouli, is veroordeeld, hij moet zes jaar brommen.

Tijdens het proces dat op 1 februari begon had het openbaar ministerie 20 jaar gevangenisstraf geëist voor Khelil en 10 jaar voor Meziane.



Corruptie

Ambtenaren van Sonatrach worden ervan beschuldigd de Italiaanse groep Saipem te hebben begunstigd bij het sluiten van het contract voor de bouw van het Arzew-gascomplex (Oran, West).

De rechtbank veroordeelde ook bij verstek twee vertegenwoordigers van de Italiaanse onderneming, Gilbert Bulato en Massimo Gallipoli Steal, tot een gevangenisstraf van zes jaar.



In 2013 vaardigden de Algerijnse rechtbanken een internationaal arrestatiebevel uit tegen Khelil als onderdeel van een onderzoek naar het ontvangen van steekpenningen van een dochteronderneming van de Italiaanse energiereus ENI in ruil voor het verkrijgen van contracten in Algerije. Het schandaal was aanleiding voor verschillende rechtszaken in Italië en Algerije.

Na de val van Bouteflika in april 2019 en onder druk van demonstraties van protestbeweging Hirak en het leger, startte justitie een reeks onderzoeken naar zaken waarbij vertrouwelingen van Bouteflika betrokken waren.

