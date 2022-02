Marokko betaalt Israël $ 500 miljoen voor luchtverdedigingssysteem

Israël zal het Marokkaanse leger voorzien van het Barak MX lucht- en raketafweersysteem, meldt de Israëlische pers zondag.

Israel Aerospace Industries (IAI), het bedrijf van oud-minister Amir Peretz (Defensie), heeft een overeenkomst met Marokko bereikt. Met de wapendeal is een bedrag gemoeid van $ 500 miljoen.

Het Barak MX-raketafweersysteem is flexibel en modulair en kan beschermen tegen een reeks bedreigingen van raketten en onbemande luchtvaartuigen of drones.

Naast het Barak MX-systeem was Marokko ook geïnteresseerd in andere wapensystemen. Uiteindelijk is gekozen voor het Barak-systeem vanwege de "functionaliteiten en flexibele inzetbaarheid", meldt het Israëlische dagblad Globes.



Volgens de krant was de in Marokko geboren Peretz "nauw betrokken" bij de wapendeal waarbij tevens drones van twee verschillende types zijn gekocht, evenals robotpatrouillevoertuigsystemen van Elbit Systems en drone-interceptors van Skylock.

Benny Gantz, de Israëlische minister van Defensie, was eind november in Marokko op een tweedaags bezoek voor het ondertekenen van veiligheidsovereenkomsten die het startsein gaven voor militaire samenwerking tussen Rabat en Tel Aviv.

Marokko herstelde eind 2020 jaar de diplomatieke betrekkingen met Israël. Onder auspiciën van de Verenigde Staten (VS) normaliseerden eerder ook de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan de relatie met de Joodse staat.

