Marokko op 17e plaats wereldwijd gebruik sociale media

Marokko is een van de landen waar men het meest gebruik maakt van sociale netwerken.

Met een gemiddelde tijd van 2 uur en 29 minuten per dag staat Marokko op de 17e plaats, meldt de non-profit We Are Social. De gegevens hebben betrekking op internetgebruikers van 16 tot 65 jaar.





De top tien:

LAND AANTAL UREN PER DAG Zuid-Afrika 10:46 Filippijnen 10:27 Brazilië 10:19 Colombia 10:03 Argentinië 9:38 Maleisië 9:10 Thailand 9:06 Mexico 8:55 Indonesië 8:36 Emiraten (VAE) 8:36

