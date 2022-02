RIVM: aantal nieuwe coronagevallen daalt, maar meer sterfgevallen

Het aantal positieve coronatests daalt verder. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 63.779 positieve tests geregistreerd.

Voor een woensdag is dat het laagste aantal in drie weken tijd. Ook het gemiddelde daalt.

Wel stijgt het aantal gemelde sterfgevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn 470.222 positieve uitslagen van coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 67.175 bevestigde besmettingen per dag. Het gemiddelde daalt voor de vierde dag op rij en staat nu op het laagste niveau sinds 30 januari, ruim twee weken geleden.

Amsterdam telde in de afgelopen dag 2950 positieve tests, Utrecht 1689 en Rotterdam 1656. Daarna volgen Den Haag (1513) en Groningen (1069). Op Schiermonnikoog waren er zeven nieuwe gevallen en op Vlieland één. Geen enkele gemeente bleef coronavrij.



In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat achttien mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Onder hen zijn vier mensen uit Amsterdam en twee inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 89 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus doorgegeven, gemiddeld bijna dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 11 januari.

