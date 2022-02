Tebboune: 'Israël financiert Marokkaanse propaganda tegen Algerije'

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft in een interview met de Algerijnse pers opnieuw uitgehaald naar Marokko.

Volgens de Algerijnse president is er sinds het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Rabat geen verbetering in de betrekkingen met Marokko geweest.

Tebboune lijkt de spanningen met Marokko niet te willen verlichten en heeft verklaringen afgelegd die de verdeeldheid tussen Rabat en Algiers dreigen te verdiepen.

Volgens Tebboune ligt Marokko aan de basis van een "aanval op de Algerijnse nationale eenheid". Problemen tussen het Algerijnse presidentschap en het Algerijnse leger zouden door Marokko worden veroorzaakt, met hulp van Israël.



Van Marokkaanse kant voorlopig geen reactie op de woorden van de Algerijnse president. Eerder deze maand, na afloop van de 35e top van de Afrikaanse Unie (AU), zei de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita dat het "lang geleden" zou zijn dat hij in de gaten hield wat de autoriteiten in Algerije zeggen, Bourita zou "veel tegenstrijdigheden" zien in de verklaringen van Algerije.

Afgelopen juli, ter gelegenheid van de Troondag, deed koning Mohammed VI een handreiking naar de Algerijnse leiders om de dialoog tussen de twee landen te hervatten. "Voorlopig is er geen antwoord", zei Tebboune negen dagen later als reactie op het dialooginitiatief van koning Mohammed VI.

