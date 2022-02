Albares hoopt Bourita in Brussel te ontmoeten tijdens EU-AU-top

De Spaanse regering is optimistisch over een hervatting van de betrekkingen met Marokko en verwacht dat een ontmoeting tussen de twee buitenlandministers de verzoening zal bezegelen.

Madrid hoopt dat minister Jose Manuel Albares (BuZa) zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita tijdens de zesde editie van de EU-AU-Top zal treffen, meldt het Spaanse ministerie tegenover persbureau Europa Press (EP).

De leiders van de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU) komen op 17 en 18 februari 2022 bijeen in Brussel om te praten over hoe beide continenten meer welvaart kunnen opbouwen.

Spanje verwacht dat de twee buitenlandministers elkaar tijdens de Top in Brussel voor het eerst zullen treffen. Madrid had in november vorig jaar dezelfde verwachtingen tijdens de bijeenkomst van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, in Barcelona. Bourita had echter nooit toegezegd op te zullen dagen, naar verluidt omdat de Top in Barcelona samenviel met de China-Afrika-conferentie in Dakar, Senegal.



Volgens EP leggen ambtenaren in Rabat en Madrid nu toch echt de basis voor een nieuwe relatie, in overeenstemming met de wensen van de koningshuizen van de twee buurlanden: Mohammed VI in augustus 2021 en Felipe VI in januari 2022.

Ondanks het optimisme weigeren beide landen nog steeds duidelijkheid te geven over vervolgacties die nodig zijn om de oorzaak van de spanningen aan te pakken of over het herroepen van maatregelen die de regeringen van beide landen tijdens het hoogtepunt van de diplomatieke crisis hebben genomen.



Zo weigert Marokko een datum te noemen over een eventuele heropening grensovergangen met de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla of over de hervatting van ferryverbindingen met Spaanse havens (na twee jaar sluiting).

Spanje weigert een duidelijk standpunt te nemen in de Sahara-kwestie en de daaruit voortvloeiende onrust tussen Algerije en Marokko. De bereidwilligheid van Spanje om Marokko te helpen bij de invoer van gas heeft de relatie tussen Madrid en Algiers geen goed gedaan. Algerije heeft Spanje gewaarschuwd geen Algerijns gas aan Marokko te verkopen.

De aangekondigde aanwezigheid van Polisario-voorman Brahim Ghali tijdens de EU-AU-Top zorgt bovendien nu al voor onrust.

