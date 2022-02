NAVO werkt aan extra troepen voor Balkan en Midden-Europa

De NAVO denkt erover een nieuwe troepenmacht in Roemenië en elders in Zuidoost-Europa te legeren om de dreiging van Rusland te pareren.

Ook als Rusland inbindt en er geen aanval op Oekraïne komt, zet het bondgenootschap dat vermoedelijk door, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Nederland "kijkt altijd serieus of we een bijdrage kunnen leveren", zegt defensieminister Kajsa Ollongren. Frankrijk heeft al aangekondigd een nieuwe zogeheten battlegroup in Roemenië te willen aanvoeren en andere lidstaten hebben toegezegd mee te willen doen. Er zou ook sprake zijn van een extra gevechtsgroep in Bulgarije of Slowakije. Stoltenberg houdt het na overleg met Ollongren en de defensieministers van de andere NAVO-landen op "Centraal- en Oost-Europa" en "het Zwarte Zeegebied".

In de Baltische landen en Polen, die aan Rusland grenzen, zijn al battlegroups gestationeerd. Maar mocht Rusland, zoals het Westen niet uitsluit, Oekraïne binnenvallen, dan zien ook NAVO-landen op de Balkan plotseling Russische troepen opdoemen.



Advies

De dertig NAVO-lidstaten wachten advies af van de militaire commandanten van de westerse alliantie dat er binnen een paar weken moet zijn. Zodra dat er ligt beslissen ze of en waar nieuwe gevechtsgroepen worden geposteerd. Haast is niet geboden, want de oostflank is al flink versterkt, stelt Stoltenberg.

"Daarna wordt bepaald welke landen daar een rol in gaan spelen", zegt Ollongren. Nederland, dat al bijdraagt aan de battlegroup in Litouwen, zal volgens haar als altijd serieus over deelname nadenken. Maar "zover is het nu nog niet".

Nieuwe normaal

Als Rusland inderdaad zoals het beweert zijn grote troepenmacht aan de Oekraïense grens terugtrekt, betekent dat volgens Stoltenberg niet per se dat de NAVO afziet van de versterking van zijn zuidoostflank. Dat Rusland de afgelopen tijd bereid was tot deze manoeuvres en oorlogstaal is al dreigend genoeg, stelt hij.



Van die terugtrekking ziet de NAVO nog altijd niets, herhaalt Stoltenberg. En de alliantie is volgens hem geloofwaardiger dan Rusland, omdat NAVO-beweringen steeds zouden zijn bevestigd door informatie van bijvoorbeeld commerciële satellieten.

De Noorse NAVO-chef waarschuwt dat de gespannen verstandhouding met Rusland "het nieuwe normaal" voor Europa lijkt te zijn geworden. "Moskou heeft duidelijk gemaakt dat het bereid is de fundamentele beginselen onder onze veiligheid ter discussie te stellen."

