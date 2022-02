EIB leent Marokko 100 miljoen om 150 scholen te bouwen

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft Marokko een lening van € 102,5 miljoen verleend om de bouw en uitrusting van 150 openbare scholen te financieren

Volgens een gezamenlijke verklaring van de Europese Unie (EU) en de EIB is de Europese financiële steun bedoeld om meer kwaliteit en kansen te creëren in het openbare onderwijssysteem in Marokko.

De financiële bijdragen zijn in overeenstemming met de hervorming van het onderwijssysteem in Marokko waarin tussen 2015 en 2030 wordt gestreefd naar gelijke toegang tot onderwijs in het algemeen en in het bijzonder de integratie van meisjes in het onderwijs.

Het programma is gewijd aan scholing in plattelandsgebieden, investeringen in infrastructuur en moderne schooluitrusting, het ontwikkelen van maatregelen gericht op energie-efficiëntie in het onderwijs en de levering van innovatieve pedagogische uitrusting.

