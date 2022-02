Toename mensenhandelszaken in Marokko

Het aantal slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen drie jaar opgelopen naar 719.

Dat blijkt uit het jaarrapport van het Nationaal Comité tegen mensenhandel.

Ruim 48 procent van de slachtoffers is minderjarig. Het betreft 376 slachtoffer van seksuele uitbuiting en 98 gevallen van dwangarbeid (zoals bedelen). Volgens het Ministerie van Justitie is het overgrote deel (74,5 procent) van de slachtoffers van Marokkaanse komaf.

Het aantal mensen dat wordt vervolgd voor mensenhandel is gestegen van 47 in 2017 tot 231 in 2018 en 307 in 2019. Het aantal daalde in coronajaar 2020, naar 138. Volgens het rapport werd de daling veroorzaakt door de reisbeperkingen die werden opgelegd als onderdeel van de coronamaatregelen.



Volgens dagblad Al Massae worden vrouwelijke en mannelijke verdachten even vaak in verband gebracht met mensenhandel. Zo werden in 2018 161 vrouwen beschuldigd, tegenover 119 mannen. In 2019 nam het aantal mannelijke verdachten toe, 288 versus 135 vrouwelijke verdachten.

Ook minderjarigen worden vaak verdacht van betrokkenheid bij mensenhandel. In 2018 werden 75 minderjarigen voorgeleid, in 2018 nam het aantal toe naar 108 maar daalde in coronajaar 2020 naar 73.

